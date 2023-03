WWE 2K23: svelate le informazioni relative al preload e al peso del gioco su PlayStation

Con l'uscita del titolo targato 2K dietro l'angolo, nelle scorse settimane si è parlato parecchio del ritorno in auge di una delle serie videoludiche a tema wrestling più amate: tra le novità relative alle superstar e leggende in arrivo con il season pass di WWE 2K23 e molto altro, continuano ad emergere ulteriori dettagli sull'attesissimo gioco.

In particolare, hanno iniziato a circolare in rete le prime informazioni relative al preload e al peso di WWE 2K23 su PlayStation: a comunicare il tutto è stato il noto account Twitter PlayStation Game Size, popolare tra gli utenti dell'ecosistema PlayStation per rilasciare con largo anticipo informazioni relative al peso dei giochi ed altro ancora.

Come affermato in un post dedicato a WWE 2K23, il titolo targato 2K peserà 64.374 GB su PS4 e 71.010 GB su PS5. Il peso specifico delle due versioni fa riferimento all'ammontare complessivo di GB a seguito del rilascio della patch day one 1.02 (1.002.000 su PS5). Dunque, i valori indicati sopra terranno conto dell'aggiornamento di routine pubblicato in concomitanza con il gioco.

Per quel che riguarda il preload, invece, sappiamo che verrà rilasciato due giorni prima rispetto alla data di pubblicazione ufficialmente riportata dal publisher: dunque, i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno avviare il download del gioco a partire dal 15 marzo, con quarantotto ore di anticipo rispetto al day one.

2K tornerà a dominare il ring tra pochissimi giorni: infatti, manca davvero poco all'uscita del wrestling game per eccellenza. Siete pronti a sfidare i vostri nemici a suon di mosse spettacolari? Se volete conoscere le nostre impressioni sul prodotto confezionato dal publisher, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato al wrestling spettacolo di WWW 2K23.