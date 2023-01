WWE 2K23 verrà svelerà alla Royal Rumble di fine gennaio

Quando verrà annunciato WWE 2K23? Molto presto stando ad Insider-Gaming, il sito di Tom Henderson ha ricevuto informazioni su un invito per la stampa e per i creator, invita riservato alla presentazione ufficiale del nuovo gioco di wrestling targato WWE.

WWE 2K23 verrà annunciato con uno speciale evento che si terrà il 28 gennaio a San Antonio, in Texas. Non si tratta di una data casuale dato che lo stesso giorno si terrà la Royal Rumble 2023 (proprio a San Antonio), uno dei Big Four della World Wrestling Entertainment, evento storico in cartellone sin dalla seconda metà degli anni '80.

Stando al leak, il 28 gennaio 2K Games annuncerà il gioco con una serie di match selezionati e svelerà una nuova modalità di gioco, maggiori dettagli verranno poi condivisi il primo febbraio, in attesa del lancio fissato entro la fine di marzo su piattaforme non ancora annunciate.

WWE 2K22 ha riscosso un discreto successo (ecco la nostra recensione di WWE 2K22) ma per questa nuova edizione bisogna alzare necessariamente l'asticella e 2K Games sembra essere al lavoro per proporre nuove modalità di gioco, oltre ovviamente ad un comparto tecnico migliorato, un gameplay più realistico e un roster aggiornato con gli ultimi ingressi in WWE.