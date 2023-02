WWE 2K23 è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio?

WWE 2K23 esce il 17 marzo 2023 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, ma il gioco è disponibile anche su servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass oppure no? Facciamo chiarezza.

La risposta è no, WWE 2K23 non è disponibile al day one su PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus premium, Xbox Game Pass, PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate. Al day one il gioco sarà in vendita a prezzo pieno in formato fisico o digitale mentre come detto non è previsto l'arrivo nei cataloghi degli abbonamenti Microsoft e Sony, almeno non al lancio.

Come spesso accade in questi casi, in futuro la situazione potrebbe cambiare e non è escluso che WWE 2K23 possa arrivare su Game Pass o PlayStation Plus Extra/Premium più avanti verso fine anno o nei primi mesi del 2024, così da rilanciarlo quando le vendite avranno raggiunto il picco massimo.

Se volete giocare a WWE 2K23 prima dell'uscita c'è un solo modo, ovvero prenotare WWE 2K23 Edizione Icona o Edizione Deluxe, queste due edizioni del gioco permettono infatti di accedere alla versione completa del gioco di Wrestling dal 14 marzo, con tre giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale fissata per il 17 marzo.