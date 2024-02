WWE 2K24, annunciati tutti i lottatori DLC: sì, c'è anche CM Punk

Negli scorsi giorni 2K ha rivelato il roster completo di WWE 2K24 al lancio, uno dei più ricchi mai proposti dal franchise. Ma la già imponente rosa è destinata ad ampliarsi ancora di più nel corso dell'anno con l'arrivo di ben 5 pacchetti DLC tutti inclusi nel Season Pass o acquistabili a parte.

Saranno ben 26 i personaggi che andranno ad aggiungersi al roster tramite contenuti scaricabili, e non mancano nomi di spicco. Tra questi primeggia senza dubbio CM Punk, l'iconico wrestler di Chicago che dopo quasi 10 anni di assenza lo scorso novembre ha fatto il suo trionfale ritorno in WWE. Tra i DLC non manca nemmeno Jade Cargill, ex stella della AEW da qualche mese entrata nella federazione di Stamford, oltre ad altri apprezzati ritorni quali Carlito, Nia Jax e Kairi Sane oltre a star di NXT come Lyra Valkyria. Largo infine a varie leggende tra cui Mr. Perfect, Lex Luger, Iron Sheik e i Dudley Boyz. Di seguito ecco tutti i lottatori inclusi nei 5 pacchetti DLC, con relative date d'uscita:

DLC 1 - ECW Punk Pack (15 maggio 2024)

Bubba Ray Dudley

CM Punk

D-Von Dudley

Sandman

Terry Funk

Contenuti "La Mia Fazione" - Carta Manager Paul Heyman e Carte Superstar

DLC 2 - Post Malone & Friends Pack (26 giugno 2024)

Headbanger Mosh

Headbanger Trash

Honky Tonk Man

Jimmy Hart

Post Malone

Sensational Sherri

Contenuti "La Mia Fazione" - Carte Superstar

DLC 3 - Pat McAfee Pack (24 luglio 2024)

Pat McAfee

Co-Host 1

Co-Host 2

Contenuti "La Mia Fazione" - Carte Superstar

DLC 4 - Global Superstars Pack (20 settembre 2024)

Carlito

Dragon Lee

Jade Cargill

Kairi Sane

Lyra Valkyria

Michelle McCool

Nia Jax

Contenuti "La Mia Fazione" - Carte Superstar

DLC 5 - WCW Pack (13 novembre 2024)

Diamond Dallas Page

Lex Luger

Mr. Perfect

The Great Muta

The Iron Sheik

Contenuti "La Mia Fazione" - Carte Superstar

Con tutti i DLC diventano 285 i personaggi totali disponibili in WWE 2K24, calcolando sia i wrestler singoli che le skin alternative. E' stato tuttavia confermato che Brock Lesnar e Vince McMahon non saranno nel roster di WWE 2K24 a causa dello scandalo che li vede attualmente coinvolti.