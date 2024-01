WWE 2K24 è stato annunciato: 2K svela la data del reveal

Nel corso della serata è arrivato l'aggiornamento dei canali social ufficiali di 2K Games che i fan del wrestling stavano aspettando da settimane. È stata infatti confermata l'esistenza di WWE 2K24, nuovo capitolo della serie sportiva che a brevissimo verrà mostrato al pubblico.

Il publisher si è limitato a mostrare il nuovo logo del gioco, accompagnando l'immagina ad una data: il 22 gennaio 2024. Sarà questo il giorno in cui, con tutta probabilità, il team di sviluppo mostrerà il primo trailer del gioco e darà anche il via ai pre-order. Proprio per questo motivo, c'è grande attesa da parte degli appassionati, che sono estremamente curiosi di scoprire non solo chi sarà l'atleta in copertina, ma anche quali saranno i bonus delle varie edizioni del gioco, che sarà affiancato dagli immancabili pacchetti di lottatori aggiuntivi.

A questo proposito, c'è chi ipotizza che WWE 2K24 possa mostrare Bray Wyatt in copertina, così da omaggiare l'amatissimo wrestler la cui vita è stata stroncata da un'infarto quando aveva soli 36 anni. Non possiamo però escludere che, visto il recente ritorno di CM Punk nella federazione di Vince McMahon, possa essere proprio lui il protagonista assoluto di almeno una delle edizioni del gioco.