WWE 2K24: Brock Lesnar e Vince McMahon sono nel roster oppure no?

2K Sports ha annunciato ufficialmente il roster completo di WWE 2K24 che si presenta ricchissimo tra lottatori attuali e leggende. Due importanti nomi mancano però all'appello: Brock Lesnar e Vince McMahon.

Dallo scorso gennaio l'ex campione WWE e UFC e l'ex chairman della WWE sono al centro di uno scandalo a sfondo sessuale ancora in corso: in seguito alle accuse mosse verso di loro da una ex dipendente della compagnia, Janel Grant, McMahon si è dimesso dai suoi doveri dirigenziali nella TKO Group Holdings (oggi proprietaria della WWE), mentre Lesnar è stato estromesso dai programmi della federazione di Stamford. Il nome di Lesnar non viene tuttavia menzionato esplicitamente nella causa mossa da Grant, dove si parla in maniera generica di un "ex campione WWE e UFC". Il nome del wrestler è stato poi rivelato in un secondo momento dal Wall Street Journal.

L'ex campione mondiale era inizialmente previsto e pubblicizzato all'interno dell'opera, comparendo anche nella cover della 40 Years of WrestleMania Edition di WWE 2K24 prima di essere rimosso. Stando a quanto riportato dal portale Insider Gaming, che si è messo in contatto con più fonti, Brock Lesnar sarà presente in WWE 2K24 ma non sarà giocabile: con l'uscita del nuovo episodio fissata per l'8 marzo 2024 su PC e console PlayStation e Xbox, 2K non aveva il tempo materiale per una sua totale rimozione dal gioco optando dunque per un semplice blocco del personaggio. Non ci sono invece dettagli più approfonditi su Vince McMahon, solitamente giocabile nei giochi WWE attraverso il personaggio di Mr. McMahon e presente anche nei più recenti WWE 2K22 e WWE 2K23.

Insider Gaming ha provato ad approfondire ulteriormente la questione mettendosi in contatto con più dipendenti di 2K, ma al momento l'unica risposta ricevuta è che quanto svelato dalla compagnia è il "roster completo" al lancio. A meno di importanti sviluppi nella causa in corso, Lesnar e McMahon sono dunque fuori da WWE 2K24 come personaggi giocabili.