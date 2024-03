WWE 2K24: chi è il lottatore più forte di tutti? Il wrestler con l'overall più alto

WWE 2K24 si presenta ricchissimo in termini di roster con oltre 200 lottatori subito disponibili al lancio tra wrestler singoli e skin alternative. Ma qual è il personaggio più forte dell'intero roster in termini di Overall?

Anche per quest'anno il primato spetta a Roman Reigns: l'attuale Undisputed WWE Universal Champion ha infatti un rating di 97, il più alto tra tutti i wrestler di WWE 2K24, femminili e leggende presente all'interno dell'opera targata 2K e Visual Concepts. L'Overall di Reigns è lievemente diminuito rispetto a quanto visto in WWE 2K23 dove raggiunse il rating record di 99, ma anche per la nuova iterazione del brand si conferma ancora una volta in cima, rispecchiando perfettamente il percorso di assoluto dominio attraversato negli ultimi anni dall'Head of the Table, campione in carica dall'ormai lontano 30 agosto 2020.

Per quanto riguarda invece il roster femminile è Rhea Ripley a detenere il primato di lottatrice più forte con un rating di 96. L'attuale Women's World Champion segna una netta crescita rispetto al già notevole 90 ricevuto in WWE 2K23, rispecchiando al meglio il suo ultimo anno da dominatrice nella divisione femminile della WWE.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di WWE 2K24, dove analizziamo a fondo quanto offerto dal nuovo episodio della serie.