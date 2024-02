WWE 2K24, dalla colonna sonora al ring è un attimo: Post Malone si unisce al roster!

Dopo averci offerto un assaggio dell'esperienza Showcase of the Immortals di WWE 2K24, i ragazzi di Visual Concepts sorprendono gli appassionati di wrestling annunciando che Post Malone non si limiterà a firmare la Colonna Sonora ma si unirà al roster per darle di santa ragione agli altri lottatori!

"Il segreto di una grande colonna sonora di un videogioco è avere qualcosa per tutti e per ogni stato d'animo", esordisce nel suo discorso Post Malone prima di aggiungere che "è un qualcosa che ti fa emozionare e ti fa venire voglia di giocare.È stato un vero spasso. Abbiamo un sacco di idee fantastiche, sono davvero entusiasta".

WWE 2K24: Soundtrack Ufficiale curata da Post Malone

Post Malone - Chemical

Post Malone - Laugh It Off

100 gecs - Hand Crushed By A Mallet

Busta Rhymes - Put Your Hands Where My Eyes Can See

Colter Wall - Motorcycle

Grimes - Genesis

Militarie Gun - Do It Faster

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - Big Rig

Speed - Not That Nice

Turnstile - Mystery

Tyler Childers - House Fire

Yeat - Bëttr 0ff

Il personaggio giocabile di Post Malone sarà disponibile acquistando separatamente un pacchetto di contenuti scaricabili dopo il lancio di WWE 2K24, che ricordiamo essere previsto per il 5 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, vi lasciamo al nostro speciale su WWE 2K24, la spettacolare strada verso WrestleMania.