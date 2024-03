WWE 2K24 va fino in fondo: Vince McMahon censurato anche nei filmati d'archivio

Come sappiamo, Brock Lesnar e Vince McMahon non sono nel roster di WWE 2K24 a causa di un grave scandalo che li vede attualmente coinvolti. Ma se nel caso di Lesnar la sua presenza è comunque assicurata nella sola modalità Showcase, per l'ex chairman della WWE si è optato per una censura ancora più netta.

Oltre a non essere presente come personaggio giocabile, la figura di Vince McMahon viene anche oscurata nei filmati d'archivio presenti all'interno del gioco e collegati allo Showcase. Alcune testimonianze da parte di chi già sta giocando WWE 2K24 mostrano come il volto di McMahon sia completamente sfocato ogni volta che compare su schermo durante un filmato volto ad introdurre un match, in modo così da tagliare ancora più a fondo i ponti con la controversa figura chiave della storia della WWE e del wrestling in generale.

Unica eccezione, la sua comparsa durante il match tra The Rock e Stone Cold Steve Austin di WrestleMania X-Seven, incluso nello Showcase e dove ebbe un ruolo centrale: in questo caso è infatti presente senza censure il suo modello in-game, comparendo anche non censurato durante una cutscene nel bel mezzo dell'incontro. Per il resto, invece, in WWE 2K24 la figura del chairman è come se non fosse mai esistita.

Controversie a parte, la nostra recensione di WWE 2K24 vi illustra tutte le caratteristiche e le qualità della nuova iterazione del brand firmato 2K.