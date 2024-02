WWE 2K24: quali lottatori ci sono? Da Hulk Hogan a John Cena, il roster ufficiale

WWE 2K24 esiste e il nostro Giuseppe Arace lo ha pure giocato (ha pure stretto la mano di Hulk Hogan, a voler essere precisi). In attesa dell'uscita fissata per l'8 marzo 2024 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ricapitoliamo assieme quali sono i lottatori già confermati ufficialmente per il lancio.

Sono in totale 69 i lottatori previsti della versione di debutto di WWE 2K24. Tra questi, cinque sono riservati agli acquirenti della Edizione 40 anni di WrestleMania (la più prestigiosa e costosa del lotto) e altri cinque sono inclusi nel Pacchetto Nightmare Family. Quest'ultimo fa parte delle Edizioni Deluxe e 40 Anni di Wrestlemania, ma viene offerto anche come bonus preordine per tutti coloro che scelgono di prenotare l'Edizione Standard di WWE 2K24. Già che ci siete, ripassate tutte le edizioni e i contenuti bonus di WWE 2K24.

WWE 2K24: tutti i lottatori disponibili al lancio

Andre the Giant

Asuka

Austin Theory

Batista

Bayley

Becky Lynch

Bianca Belair

Bobby "The Brain" Heenan

Bret "The Hitman" Hart

Brock Lesnar

Bron Breakker

Carmelo Hayes

Charlotte Flair

Charlow Flair WM33 (Edizione 40 anni di WrestleMania)

Chyna

Cody Rhodes

Cody Rhodes Action Figure Mattel (Pacchetto Nightmare Family)

Cody Rhodes "Undashing" (Pacchetto Nightmare Family)

Cora Jade

Dakota Kai

Damian Priest

Dominik Mysterio

Drew McIntyre

Dusty Rhodes Edizione Vintage '76 (Pacchetto Nightmare Family)

Gigi Dolin

Hulk Hogan

Hulk Hogan '02

Iyo Sky

John Cena

Karrion Kross

Kevin Nash

Kevin Owens

Kofi Kingston

Kurt Angle

LA Knight

Liv Morgan

"Macho King" Randy Savage WM6 (Edizione 40 anni di WrestleMania)

"Macho Man" Randy Savage

Michin Mia Yim

Paul Heyman (Manager)

Randy Orton

Razor Roman

Rey Mysterio

Rey Mysterio WM22 (Edizione 40 anni di WrestleMania)

Rhea Ripley

Rhea Ripley WM36 (Edizione 40 anni di WrestleMania)

Rick Rude

Roman Reigns

Sami Zayn

Seth "Freakin" Rollins

Shawn Michaels

Shayna Baszler

Solo Sikoa

Stardust (Pacchetto Nightmare Family)

Steve Austin

"Superstar" Billy Graham (Pacchetto Nightmare Family)

The Miz

The Rock

Triple H

Triple H WM30 (Edizione 40 anni di WrestleMania)

Trish Stratus

Tyler Breeze

Ultimate Warrior

Undertaker

Undertaker '98

Xavier Woods

Yokozuna

Zelina Vega

Zoey Stark

A questo folto gruppo di wrestler andranno ad affiancarsi anche altri lottatori che verranno messi a disposizione dopo il lancio del gioco nell'ambito di, che tutti assieme formano il Season Pass. La loro identità non è ancora nota, ma sappiamo che