WWE 2K24 MyFaction: come ottenere John Cena e VC gratis con i codici di marzo 2024

Se avete appena iniziato a giocare la modalità MyFaction di WWE 2K24, allora è probabile che abbiate bisogno di un piccolo aiutino per dominare la particolare componente del gioco di wrestling basata sulle carte collezionabili. A tal proposito, siamo qui per fornirvi i codici promozionali che permettono di ricevere ricompense esclusive gratis.

Codici di marzo 2024

Mentre vi stiamo scrivendo questa guida, è possibile utilizzare solo ed esclusivamente un codice promozionale per ottenere vantaggi nella modalità MyFaction di WWE 2K24. In ogni caso, è molto probabile che già nei prossimi giorni verranno distribuiti ulteriori codici utili per ricevere ricompense di vario tipo, tra le quali vi sono anche pacchetti di carte.

Ecco di seguito l'unico codice attivo al momento:

YOURSTORY2K24 - Ricompensa: Carta John Cena Mattel (Smeraldo, Rating 74) e 7.500 VC

Come potete leggere poco più sopra, l'attivazione di questo speciale codice permette di ricevere in omaggio una speciale carta di John Cena. Si tratta infatti della versione del wrestler che ha le fattezze dell'action figure. In aggiunta, si possono ricevere anche 7.500 monete da investire in pacchetti extra. Sappiate però che il codice non resterà attivo per sempre e potrete attivarlo entro e non oltre il prossimo 1 aprile 2024. Insomma, se volete ottenere questi oggetti fareste meglio a riscattare il codice il prima possibile.

Come riscattare i codici di WWE 2K24

Il sistema attraverso il quale procedere con il riscatto dei codici in WWE 2K24 è pressoché identico a quello del precedente capitolo. Dopo aver avviato il gioco, dovete recarvi nel menu della modalità MyFaction. Nella schermata principale della modalità, dovreste individuare subito la tabella relativa ai codici dello spogliatoio: cliccateci sopra e immettere la sequenza di numeri e lettere per ricevere immediatamente le ricompense. Occorre precisare che i premi verranno inviati al vostro profilo sotto forma di pacchetti, quindi per ottenerli dovrete recarvi nella sezione dedicata ai pacchetti di carte non aperti e sbustarli.

Avete già letto la nostra recensione di WWE 2K24?