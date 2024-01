WWE 2K24, svelato l'atleta di copertina? Chiari indizi da 2K

2K ha confermato che WWE 2K24 verrà svelato ufficialmente il 22 gennaio, con una presentazione che dovrebbe rivelarci non solo i primi dettagli sulla nuova iterazione del brand, ma anche chi sarà l'atleta protagonista della cover. Su quest'ultimo punto ci sono già indizi molto chiari.

La pagina Twitter/X ufficiale di WWE 2K24, infatti, ha pubblicato una curiosa immagine che riporta un elenco di obiettivi raggiunti più altri tre ancora da spuntare, che recitano "finire sulla cover di WWE 2K24", "vincere il titolo" e soprattutto "finire la storia". E questo senza contare gli altri scopi già raggiunti, come ad esempio vincere la Royal Rumble, partecipare al main event di WrestleMania e sconfiggere "The Beast", uno dei soprannomi di Brock Lesnar.

Sono tutti espliciti riferimenti a Cody Rhodes, wrestler in forza al roster di Raw nonché tra i principali main eventer della WWE, e il post fatto da 2K potrebbe dunque aver già svelato che sarà proprio lui l'atleta a comparire sulla cover del nuovo episodio. Tornato in WWE nel 2022 durante WrestleMania 38 dopo sei anni di assenza, nell'ultimo paio d'anni Rhodes si è velocemente imposto come uno dei nomi di punta della federazione di Stamford godendo del pieno supporto dei fan che attendono con impazienza di vederlo finire la propria storia e conquistare finalmente il WWE Championship mai vinto nemmeno da suo padre, il leggendario Dusty Rhodes.

Comparire sulla cover di WWE 2K24 sarebbe l'ennesima conferma di quanto l'American Nightmare sia ormai visto dalla compagnia come una certezza assoluta, e chissà che non sia un preludio per raggiungere gli ultimi due successi mancanti. In precedenza si è inoltre vociferato che WWE 2K24 sarà dedicato alla memoria di Bray Wyatt, scomparso lo scorso agosto all'età di 36 anni: chissà se verranno prodotte edizioni speciali volte ad onorare la memoria dell'amato lottatore.