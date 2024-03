WWE 2K24: trucchi e consigli per vincere tutte le Royal Rumble

Come in ogni gioco di wrestling che si rispetti, anche WWE 2K24 permette ai giocatori di cimentarsi in uno dei match più apprezzati e complessi tra quelli legati allo sport intrattenimento, ossia la Royal Rumble. Scopriamo alcuni trucchi utili per restare sul ring fino alla fine ed aggiudicarci una vittoria.

Clothesline

Il primo sistema che permette di lanciare gli avversari fuori dal ring in WWE 2K24 è la Clothesline, ma si tratta di una tecnica da utilizzare con la massima attenzione. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la clothesline è un attacco in corsa che si può eseguire tenendo premuto il grilletto sinistro (L2 su PlayStation, LT su Xbox) e poi premendo il tasto per l'attacco (Quadrato su PlayStation, X su Xbox) in prossimità del nemico, così da colpirlo violentemente. Questo attacco è davvero utile quando l'avversario è privo di forze ed è appoggiato alla terza corda, poiché consente di colpirlo e mandarlo fuori dal ring senza dover completare alcun mini-gioco. Vi è però un problema di cui tener contro: nel caso in cui il bersaglio dovesse in qualche modo reagire con un contrattacco, quelli a finire fuori dal quadrato sarete voi. Insomma, utilizzate questa mossa a vostro rischio e pericolo. In alternativa alla clothesline potreste anche ricorrere all'Irish Whip, che consiste nel lanciare un avversario con violenza verso le corde, così che vada fuori dal ring se è troppo sfinito per reagire.

Presa

Il metodo principale per eliminare gli atleti avversari durante la Royal Rumble è ricorrere alle prese in due momenti specifici: quando il bersaglio è appeso alla terza corda per riposarsi o quando è nell'angolo. In entrambi i casi, è sufficiente avvicinarsi al wrestler e premere il tasto per la presa (Cerchio su PlayStation, B su Xbox). In questo modo, darete il via ad un semplice mini-gioco il cui completamento con successo vi permetterà di eliminare l'avversario.

Trascinamento

Se state utilizzando un lottatore dotato di grande forza, allora potreste provare a mettere in pratica un'altra tecnica molto utile per eliminare gli avversari nelle Royal Rumble di WWE 2K24. Dopo aver premuto il tasto per la presa, tenete premuto il dorsale destro (R1 su PlayStation, RB su Xbox) e trascinate il bersaglio verso le corde, quindi premete nuovamente il tasto per la presa per dare il via al mini-gioco con l'obiettivo di eliminarlo. Si tratta di un sistema molto utile, ma per l'avversario potrebbe essere facile sfuggire alla vostra presa durante il trascinamento.

Finisher

Se volete lanciare l'avversario fuori dal ring in WWE 2K24, allora dovreste provare ad eseguire una Finisher. Grazie a questa mossa speciale, infatti, vi sono buone probabilità di afferrare l'avversario e scaraventarlo fuori dal quadrato per eliminarlo. Chi vuole seguire questo consiglio deve innanzitutto caricare l'indicatore della Finisher, ossia la barra gialla. A questo punto, occorre afferrare il bersaglio col tasto per la presa e trascinarlo verso le corde tenendo premuto il dorsale sinistro (L1 su PlayStation, LB su Xbox). Una volta vicino alle corde, tenete premuto il grilletto destro (R2/RT) e poi premete X su PlayStation o A su Xbox.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di WWE 2K24 con tutti i dettagli sull'ultima iterazione della serie 2K Games?

Su Rise of The Ronin per PS5 in sconto oggi