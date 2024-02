WWE 2K24 in video: Showcase of the Immortals ripercorre i 40 anni di WrestleMania

Dopo essersi premurati di svelare il roster completo di WWE 2K24, Visual Concepts e 2K riaprono una finestra sulla dimensione del loro attesissimo simulatore di wrestling confezionando un trailer interamente dedicato alla modalità Showcase of the Immortals.

Nato per celebrare i quarant'anni dello spettacolo più importante della WWE, lo Showcase of the Immortals onorerà le leggende più iconiche e i lottatori più rappresentativi di WrestleMania attraverso la rivisitazione di alcuni dei match più noti delle passate edizioni.

Le sfide ad alto tasso di spettacolarità (e di nostalgia) offerteci dallo Showcase of the Immortals spazieranno dallo scontro storico tra Rick Rude e The Ultimate Warrior del 1989 alla battaglia disputata da Roman Reigns e Cody Rhodes nel 2023. Ogni match sarà preceduto da un video di repertorio che aiuterà i fan vecchi e nuovi a immergersi nelle atmosfere storiche di WrestleMania, con la tecnologia 2K Slingshot che si premurerà di trasformare le scene dei filmati d'archivio in spezzoni live-action in puro gameplay.



I fan del wrestling targato WWE ritroveranno nello Showcase of the Immortals anche Hulk Hogan, "Stone Cold" Steve Austin, Rhea Ripley, John Cena, Triple H, The Undertaker e tanti altri. La commercializzazione di WWE 2K24 è prevista per l'ormai non troppo lontano 5 marzo, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se siete in vena di ulteriori approfondimenti, qui trovate il nostro speciale a firma di Giuseppe Arace su WWE 2K24, la spettacolare strada verso WrestleMania.