WWE 2K24 in video: lo spettacolo del wrestling riparte con un capitolo ricco di novità

Dopo aver svelato il roster ufficiale di WWE 2K24 , Visual Concepts e 2K ci riportano sul ring confezionando un trailer che illustra alcune delle novità più dirimenti del prossimo, attesissimo videogioco di wrestling.

Il filmato datoci in pasto dalla software house californiana presenta i momenti più iconici di WrestleMania e le nuove tipologie di Match da affrontare interpretando il proprio lottatore preferito. I fan del wrestling avranno poi modo di cimentarsi nelle sfide offerte dalle serie di Superstar e Leggende, per tacere delle emozioni promesse dall'Ambulance Match, dai Casket Match e tanto altro.

Sempre grazie al primo video approfondimento sul gameplay di WWE 2K24, Visual Concepts entra nel merito delle attività da completare partecipando alle sfide 2K Showcase, il tutto accompagnato da un filmato d'effetto con Roman Reigns e LA Knight che si sfidano nel nuovo Ambulance Match con l'obiettivo di sfinire l'avversario, metterlo nel retro dell'ambilanza e combattere per chiudere le porte e aggiudicarsi l'incontro.

I fan storici del wrestling targato WWE saranno poi felici di sapere che in 2K Showcase verranno celebrati i 40 anni di storia di WrestleMania, mettendo in evidenza i momenti più indimenticabili delle sfide disputate dalle grandi Leggende come Hulk Hogan, "Stone Cold" Steve Austin, Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker e molti altri.

Il lancio di WWE 2K24 è fissato per il 5 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.