WWE 2K4 sarà dedicato alla memoria di Bray Wyatt?

Secondo le parole dell'insider Better Wrestling Experience, WWE e 2K Games starebbero pensando di dedicare WWE 2K24 a Bray Wyatt, atleta della World Wrestling Entertainment scomparso prematuramente lo scorso mese di agosto, a soli 36 anni.

Sebbene non ci siano conferme, sembra che la copertina del gioco sarà dedicata a Wyatt, così come la modalità Showcase presenterà vari highlights della carriera del wrestler. Non è ancora chiaro se la compagnia abbia effettivamente già preso una decisione a riguardo ma al lancio di WWE 2K24 dovrebbero mancare solo pochi mesi e dunque è probabile che esista già una idea chiara sull'idea (o meno) di dedicare il nuovo gioco della WWE alla memoria di Bray Wyatt.

WWE 2K24 dovrebbe uscire tra marzo e aprile, giusto in tempo per WrestleMania XL (in programma il 5 e 6 aprile 2024), quarantesima edizione del pay per view più iconico e della World Wrestling Entertainment e uno degli storici "Big Four" insieme a Summer Slam, Royal Rumble e Survivor Series.

WWE 2K23 ha riscosso un buon successo (qui la nostra recensione di WWE 2K23) ed era incentrato sulla carriera di John Cena, presto ne sapremo sicuramente di più sul nuovo gioco di wrestling con licenza WWE, un reveal potrebbe essere previsto per le prossime settimane.