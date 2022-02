Wylde Flowers: il life simulator tra Animal Crossing e The Sims arriva su Apple Arcade

La ludoteca degli iscritti ad Apple Arcade si amplia per abbracciare le atmosfere bucoliche di Wylde Flowers, un life simulator fortemente ispirato ad Animal Crossing e The Sims.

Con Wylde Flowers, le fucine digitali australiane di Studio Drydock aprono ufficialmente i battenti per sfornare un'esperienza simulativa piena di animali da accudire e coccolare, attività da svolgere e interessanti personaggi con cui stringere amicizie durature.

Le formule ludiche scelte dal team di Drydock per dare forma a questo titolo si allacciano a una storia incentrata sulle gesta di Tara, una ragazza di città appena arrivata su di un'accogliente isola rurale per dare una mano alla nonna con la fattoria di famiglia. L'isola vanta ben trenta PNG, ciascuno con un proprio background narrativo da scoprire e interessi che, come in Animal Crossing New Horizons e The Sims, si concretizzeranno in missioni da completare. La fiabesca dimensione esplorabile dagli emuli di Tara, oltretutto, sarà intrisa di un potere magico utilizzabile per migliorare le proprie capacità di raccolta, cura degli animali, pesca e creazione di oggetti artigianali.

Gli abbonati ad Apple Arcade possono scaricare "gratis" Wylde Flowers già a partire da oggi, venerdì 18 febbraio, sul proprio dispositivo iOS preferito. Sempre da oggi, su Apple Arcade sono disponibili anche tanti aggiornamenti per vari titoli in catalogo, come quello per la Stagione 2 di LEGO Star Wars Battles, il tavolo Biolab di Zen Pinball Party, 25 nuovi puzzle per Zookeeper World e 5 percorsi aggiuntivi per Super Stickman Golf 3+.