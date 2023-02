Wyrdsong: nuovi artwork dal mondo fantasy del GDR dei veterani di Skyrim e Fallout

Sono trascorsi sei mesi dall'annuncio di Wyrdsong e così i ragazzi di Something Wicked Games, nel fornirci un aggiornamento sullo sviluppo dell'avventura ruolistica per PC e console di ultima generazione, pubblicano dei bozzetti inediti che mostrano i suggestivi scenari di questa esperienza fantasy su Unreal Engine 5.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che il team Something Wicked Games è stato fondato da Jeff Gardiner e Charles Staples, due ex dirigenti Bethesda che si avvalgono della collaborazione di numerosi veterani provenienti da Obsidian, BioWare e dagli stessi studi Bethesda.

Wyrdsong cala i patiti del genere in una versione alternativa del Portogallo medievale, una dimensione a tinte oscure "sospesa tra il mondano e la magia che metterà in dubbio e ridefinirà i canoni degli attuali Giochi di Ruolo", come affermato dagli sviluppatori nella cornice dell'Opening Night Live 2022.

Nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo di Wyrdsong, il team diretto da Gardiner e Staples spiega di aver compiuto tanti progressi nella realizzazione della storia principale e delle fazioni che andranno a tratteggiare l'esperienza narrativa. Quanto al gameplay, la software house indie specifica che i potenti strumenti creativi integrati nell'editor di Unreal Engine 5 stanno facilitando il lavoro svolto da chi, tra programmatori e designer, è attualmente impegnato nella realizzazione del comparto grafico, del sistema di combattimento e di ogni altro aspetto 'tecnologico' del titolo, come la gestione dell'inquadratura e l'interfaccia.