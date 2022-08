Wyrdsong, un nuovo RPG nel Portogallo medievale dai veterani di Skyrim e Fallout

Something Wicked Games, studio di sviluppo fondato dagli ex di Bethesda Jeff Gardiner e Charles Staples, e formato da veterani di aziende come Obsidian Entertainment, Bioware e Bethesda, ha approfittato dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 per svelare il suo primo progetto, Wyrdsong.

Il suggestivo trailer dell'annuncio, sebbene riesca nell'intento di incuriosire e appassionare, svela ben poche informazioni. Per fortuna è arrivato in nostro soccorso il comunicato ufficiale del team di sviluppo, che descrive Wyrdsong come un RPG tripla AAA open word preternaturale (sospeso cioè tra il mondano e la magia) ambientato in un versione alternativa del Portogallo medievale.

"I giocatori saranno chiamati a mettere in discussione sia la loro realtà sia le loro scelte, mentre Wyrdsong espanderà, metterà in dubbio e ridefinirà gli aspetti che costituiscono l'attuale genere dei Giochi di Ruolo", promettono i suoi creatori. Tra di essi spiccano i co-fondatori Jeff Gardiner, che ha trascorso quindici anni in Bethesda contribuendo alla realizzazione di Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 e The Elder Scrolls V: Skyrim, e Charles Staples, tra gli autori di The Outer Worlds e Fallout: New Vegas.

Wyrdsong è in via di sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, tuttavia al momento non risultano note né le piattaforme di destinazione, né la finestra di lancio.