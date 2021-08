Wytchwood è un'incantevole avventura dedicata agli amanti delle fiabe

Prosegue l'iniziativa PlayStation Indies che, dopo Axion Verge 2 e Oxenfree 2, ha presentato anche Wytchwood, un'incantevole avventura dedicata agli appassionati delle fiabe, come quelle dei fratelli Grimm.

In Wytchwood, videogioco indipendente sviluppato da Alientrap Games e pubblicato da Whitethorn Games, interpretate il ruolo di una vecchia strega sgangherata intrappolata in un patto oscuro che non ricorda di aver sottoscritto. Nel tentativo di liberarsi di quel caprone molesto che non lascia mai la sua casa, la protagonista intraprende un viaggio in un coloratissimo mondo fiabesco con l'obiettivo di aiutare, mediante la magia e l'intelligenza, dei personaggi vivaci ispirati alle storie tradizionali.

Wytchwood punta ad offrire un'esperienza rilassata, nella quale l’esplorazione e la raccolta di ingredienti per gli incantesimi ricoprono un ruolo fondamentale. Il mondo di gioco è composto da un'ampia varietà di biomi - da foreste soleggiate e montagne innevate, fino ad arrivare a paludi tetre, ognuno dei quali contenente creature, piante e mostri unici. Dovrete farne di strada per completare il libro degli incantesimi e delle pozioni, e per vivere tutte le storie che nasconde il gioco. Wytchwood verrà pubblicato nell'autunno del 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Linux e Mac. Trovate il trailer in apertura di notizia. Se lo desiderate, potete già aggiungerlo alla lista dei desideri di Steam.