X-Light è un metroidvania tutto italiano con caratteristiche da rhythm game

Evocentrica, studio di sviluppo indipendente con sede a Roma, è al lavoro su X-Light, un metroidvania con un sistema di combattimento le cui meccaniche derivano dai rhythm game.

Come spiegano gli sviluppatori, ogni tipologia di nemico è dotata di un loop musicale unico e di uno specifico sistema di attacco. I giocatori dovranno andare a ritmo di musica mentre saranno impegnati a schivare trappole, laser e minacce di vario genere. Il personaggio potrà essere potenziato e reso più forte presso il Visionarium, uno strumento in grado di modificare il DNA e fornire nuove abilità da sfruttare in combattimento. I livelli potranno essere portati a termine seguendo strade differenti, ognuna caratterizzata da puzzle, minacce e ricompense specifiche.

I personaggi giocabili saranno due, Rise-S e Faith-S, due esseri alieni facenti parte della razza degli althanoidi. Le loro caratteristiche uniche permetteranno di affrontare l'intero gioco in maniera differente. Per completarlo al 100%, infatti, bisognerà giocare con entrambi. Rise-S e Faith-S incontreranno sul loro cammino Selius-V e Vogan-V, due Voidkeeper, i nemici più temibili degli abitanti di Althaze.



Potete farvi un'idea ben precisa sulla tipolgia di gioco guardando il teaser trailer allegato in apertura di notizia. Il debutto di X-Light è previsto nel 2019 su PC via Steam. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del progetto.