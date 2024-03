X-Men 97: festeggiamo la nuova serie con cinque giochi epici di Wolverine e Cyclops

Oltre ogni più rosea aspettativa X-Men '97 sta ottenendo eccellenti risultati con un debutto su Rotten Tomatoes degno del 100%. Il revival è dunque l'occasione per riscoprire anche alcuni dei migliori videogiochi a tema X-Men pubblicati nel corso degli anni.

In attesa dell'uscita di Marvel's Wolverine ambientato nello stesso universo di Marvel's Spider-Man e su cui c'è grande fiducia essendo sviluppato sempre da Insomniac Games, eccovi 5 giochi sugli X-Men che non potete perdere se amate Wolverine, Cyclops e tutti i loro soci:

X-Men Children of the Atom

Picchiaduro di Capcom pubblicato originariamente in sala giochi nel 1994 e poi arrivato su più console negli anni successivi (tra cui PlayStation e SEGA Saturn), X-Men Children of the Atom è un'altra eccellente prova della casa di Osaka in quest'ambito. Ripartendo dal gameplay alla base di Super Street Fighter II Turbo e Darkstalkers, Capcom confeziona un prodotto avvincente da giocare e spettacolare da vedere, impegnativo al punto giusto e con animazioni curatissime che rendono giustizia agli iconici supereroi Marvel.

X-Men Legends

Pubblicati a cavallo tra il 2004 e il 2005, i due X-Men Legends di Activision sono Action/RPG molto più avvincenti di quanto possa sembrare in un primo momento. Con roster compresivi degli X-Men più celebri, storie coinvolgenti e battaglie appassionanti, sia il capitolo originale che il successivo X-Men Legends II Rise of Apocalypse sono prodotti assolutamente imperdibili per tutti gli appassionati del genere e dell'universo Marvel.

X-Men Mutant Apocalypse

Torniamo indietro fino all'epoca Super Nintendo, dove nel 1994 sbarca un apprezzato Picchiaduro a Scorrimento di Capcom. X-Men Mutant Apocalypse ci permette di affrontare liberamente una serie di livelli impersonando cinque protagonisti differenti (Wolverine, Cyclops, Gambit, Beast e Psylocke), affrontando orde di nemici e scontrandoci con temibili boss. Tra un gameplay ben diversificato grazie alle caratteristiche peculiari di ciascun personaggio, e un accattivante comparto audiovisivo, Mutant Apocalypse ha tutto ciò che serve per soddisfare gli amanti dei Beat 'em Up.

X-Men Origins Wolverine

Action di stampo hack 'n slash basato sul film omonimo, X-Men Origins Wolverine non è il solito tie-in fatto giusto per cavalcare l'onda del nome che porta, ma è qualcosa di più. Quanto confezionato da Raven Software nel 2009 ha sufficienti frecce al suo arco per attirare l'attenzione non solo dei fan ma anche di chi semplicemente cerca un adrenalinico gioco d'azione con cui intrattenersi, attraverso un combat system ricco di combo e con boss fight che sanno mettere alla prova le abilità del giocatore. X-Men Origins Wolverine non è magari impeccabile ma offre esattamente questo: se non lo avete mai provato, dategli quantomeno una chance se capita l'occasione.

X-Men vs Street Fighter

Ancora un Picchiaduro e sempre targato Capcom, ma oltre ad essere molto bello in versione arcade e Saturn (meno convincente invece il successivo porting PS1), X-Men vs Street Fighter ha una certa valenza storica: segna infatti l'inizio dei Picchiaduro crossover di Capcom, capostipite del brand che si evolverà poi in Marvel vs Capcom. In ogni caso vedere Wolverine, Cyclops e Magneto scontrarsi con Ryu, Ken e Chun-Li era già sufficiente per attirare l'attenzione dei giocatori, che si sono poi trovati tra le mani un grande gioco con cui intrattenersi.

Su Prince of Persia: The Lost Crown (Switch) è uno dei più venduti di oggi.