Gli X-Men in azione nel nuovo trailer di Marvel: La Grande Alleanza 3

La casa delle idee, Nintendo e Team Ninja continuano a deliziarci con dei filmati tratti da Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, nuovo titolo dedicato ai celebri supereroi editi da Marvel e in sviluppo esclusivamente per Nintendo Switch. I protagonisti del filmato di oggi sono gli X-Men!

Il trailer, oltre ad alcune cutscene, mostra anche diverse sezioni di gameplay incentrate su mutanti del calibro di Magneto, Mystica, Juggernaut, Sentinel, Nightcrawler, Psylocke, Bestia e Tempesta. La storia di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, ricordiamo, ruoterà attorno alla ricerca delle Gemme dell'Infinito: i più grandi eroi e criminali dell'universo dovranno unire le forze per trovarle prima che Thanos e l'Ordine Nero le usino per scatenare il caos cosmico.

Oltre agli X-Men, potrete impersonare anche gli esponenti di altri celebri gruppi di supereroi, come i Vendicatori e i Guardiani della Galassia. Presenti all'appello anche luoghi iconici come la Avengers Tower e la Xavier Mansion. Sarà possibile formare delle squadre composte da un massimo di quattro giocatori collegati online, tramite quattro console in wireless locale oppure con quattro Joy-Con sulla medesima Nintendo Switch. Prima di lasciarvi, segnaliamo che Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order verrà pubblicato il prossimo 19 luglio. Tra le nostre pagine trovate anche il trailer di Spider-Gwen e il trailer di Wolverine.