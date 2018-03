X-Men: Dark Phoenix, IT - Capitolo 2 e Bohemian Rhapsody: le migliori news Cinema di ieri

Tra le novità uscite nella giornata di ieri, ampio spazio è stato dedicato ai due film dell'annunciati diverso tempo fa, che sono, anche se non sono mancate interessanti info su IT - Capitolo 2 o il biopic

X-Men: Dark Phoenix e New Mutants posticipati

In una macro revisione delle date d'uscita dei prossimi film in scaletta, la 20th Century Fox ha ieri annunciato il posticipo di due tra i suoi titoli più attesi, che sono X-Men: Dark Phoenix e New Mutants.

Diretto da Simon Kinberg, il primo film uscirà adesso il 14 febbraio 2019, mentre il cinecomic horror di Josh Boone slitterà di ulteriori 6 mesi dal primo posticipo della data d'uscita, adesso previsto per l'agosto del 2019. I motivi legati a questo secondo rinvio, almeno per New Mutants, sarebbero legati a delle riprese aggiuntive che dovranno nella sostanza "rivedere circa il 50% del film per cambiare molte cose e introdurre nuovi personaggi".



A luglio le riprese di IT - Capitolo 2?

A febbraio vi avevamo riportato la notizia che le riprese dell'attesissimo IT - Capitolo 2 sarebbero cominciate il prossimo 18 giugno presso i Pinewood Toronto Studios e a Port Hope, ma ieri l'affidabile Omega Underground è tornato sulla questione annunciato un posticipo per l'inizio della fase di shooting per luglio 2018, quindi circa un mese dopo. Le motivazioni non sono chiare, ma comunque al momento l'unico nome confermato del cast resta Bill Skarsgard, anche se Jessica Chastain potrebbe (e dovrebbe) vestire i panni di un'adulta Beverly Marsh. Staremo a vedere.



Nuova data d'uscita per Bohemian Rhapsody

Prima il licenziamento di Bryan Singer dalla regia, poi il benvenuto al bravo Dexter Fletcher (Eddie the Eagle) e ora l'annuncio della nuova data d'uscita dell'atteso Bohemian Rhapsody con protagonista Rami Malek nei panni di Freddie Mercury. Il biopic dedicato al frontman dei Queen è infatti adesso atteso nelle sale per il 2 novembre 2018, occupando l'ex release date del posticipato X-Men: Dark Phoenix. Tutto di guadagnato, insomma, per il film, di cui speriamo a questo punto di vedere un trailer il prima possibile.



Deadpool, Cable e Domino nel nuovo poster italiano

Qualche giorno fa il secondo trailer ufficiale, ma ieri la 20th Century Fox ha rilasciato online un nuovo poster italiano dell'attesissimo Deadpool 2 di David Leitch. Il Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds questa volta non è solo, però, perché al suo fianco (anzi, ai suoi fianchi) ha la mortale e sexy Domino (Zazie Beetz) e il temibile Cable (Josh Brolin), al quale sta bellamente infilando l'indice nell'orecchio, tanto per far capire chi comanda.



Trovato un easter egg segretissimo in Guardiani della Galassia!

A quattro anni di distanza dalla release ufficiale dell'ottimo Guardiani della Galassia, pare che i fan siano recentemente riusciti a trovare un segretissimo easter egg all'interno del film di James Gunn, dedicato agli Skrull. Il segreto? La parola "Excelsior" scritta in lingua Skrull durante il cameo di Stan Lee. No, non è il famoso e gigantesco easter egg di cui parlava Gunn in passato, ancora avvolto nel mistero, ma è comunque un piccolo segreto interessante.



La Warner Bros non sarebbe interessata a un sequel di Tomb Raider

Il reboot di Tomb Raider con protagonista Alicia Vikander è attualmente nelle sale, anche se in patria sta andando al di sotto delle aspettative (meglio all'estero), motivi che a quanto pare starebbero spingendo la Warner Bros a non svilupparne un sequel, almeno non con protagonista la Vikander. La notizia la riporta il sito Crazy Days and Nights (non tra i più conosciuti o affidabili). Il film ha comunque ottenuto recensioni miste, molte delle quali hanno lodato l'interpretazione dell'attrice. Chissà se la rivedremo mai nella parte.