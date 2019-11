X019: cosa possiamo aspettarci dall'evento Microsoft, ci saranno novità su Xbox Scarlett?

Questo fine settimana si terrà l'X019 di Londra, Fan Fest dedicata alla community Xbox che partirà ufficialmente giovedì 14 novembre con una puntata speciale di Inside Xbox e proseguirà per tutto il weekend con una serie di panel ed eventi in fiera e in diretta streaming. Ma cosa possiamo aspettarci da questo show?

La casa di Redmond ha confermato che durante l'evento saranno mostrati 12 giochi targati Xbox Game Studios, tra questi rientrano giochi già noti per Xbox One e PC e ovviamente nuovi annunci. Confermata la presenza di studi come Ninja Theory e Obisidian, il primo dovrebbe ripresentare Bleeding Edge e svelare novità sul gioco mentre il secondo potrebbe presentare una nuova IP. Quasi certo anche l'arrivo di dettagli su Age of Empires 4, considerando che il conto alla rovescia lanciato sul sito ufficiale termina proprio giovedì 14 novembre, sicuramente non un caso.

Tra i titoli giocabili all'X019 Fan Fest di Londra troviamo Battletoads, Minecraft Dungeons, Project REsistance, Star Wars Jedi Fallen Order, DOOM Eternal e Dragon Ball Z Kakarot:

Age of Empires 2 Definitive Edition

Battletoads

Haven

Levelhead

Microsoft Flight Simulator

Minecraft Dungeons

Phogs

Project Resistance

Roller Champions

She Dreams Elsewhere

SkateBird

Star Wars Jedi Fallen Order

Streets of Rage 4

The Good Life

Tunic

Wasteland 3

Bleeding Edge

Cyber Shadow

DOOM Eternal

Dragonball Z Kakarot

Forager

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions

Gears 5

Halo Master Chief Collection

Non è escluso che possano arrivare quindi anche novità su giochi di terze parti, per quanto riguarda i first party si aspettano invece annunci su Minecraft, Sea of Thieves e Gears 5. Per il 15 novembre Microsoft ha organizzato una serie di panel:

Obsidian Entertainment - 12:30

Gaming for Everyone: diverse prospettive - 13:30

Sea of Thieves - 16:30

Bleeding Edge - 17:30

Wasteland 3 - 18:30

Il panel dedicato a Obsidian lascerebbe pensare, come detto in apertura, all'annuncio di un nuovo gioco da parte dello studio, entrato nelle fila di Xbox Game Studios proprio lo scorso anno in occasione dell'X018 di Città del Messico.

E per quanto riguarda Xbox Scarlett? Microsoft non ha annunciato nulla a riguardo sui suoi canali social ma è difficile pensare che la compagnia possa svelare dettagli sulla console in questa occasione, rimandando l'appuntamento ad uno showcase apposito a metà del prossimo anno. Secondo alcuni rumor potrebbero però essere annunciati i primi giochi per Scarlett come Forza Motorsport 8 o Forza Horizon 5, oppure potrebbe essere svelata solamente la data di uscita di Xbox Scarlett. Certa invece la presenza di novità su Project xCloud... magari la data di lancio ufficiale e la fine della fase di test?

Sul fronte acquisizioni si parla da tempo di un notevole interesse per IO Interactive (autori della serie Hitman) e Relic Entertainment, che sia questa l'occasione giusta per annunciare l'entrata dei due studi nella scuderia Xbox Game Studios?

E voi cosa vi aspettate dall'X019 di Londra? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Vi ricordiamo che commenteremo l'X019 in diretta su Twitch dalle 20:30 di giovedì 14 novembre, vi aspettiamo per passare una serata in compagnia delle novità Xbox!