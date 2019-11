X019: ecco l'elenco completo di giochi presenti all'evento, c'è anche Project Resistance

A pochi giorni dall'attesissimo evento X019, Microsoft ha svelato tutti i giochi che saranno presenti in forma giocabile, tra i quali sono presenti sia titoli in arrivo esclusivamente su PC e Xbox One che altri di terze parti.

Ecco di seguito l'elenco dei titoli che potranno essere provati durante l'evento:

Age of Empires 2: Definitive Edition

Battletoads

Bleeding Edge

Cyber Shadow

Doom Eternal

Dragonball Z: Kakarot

Forager

Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions

Gears 5

Halo: Master Chief Collection

Haven

Levelhead

Microsoft Flight Simulator

Minecraft Dungeons

Phogs

Project Resistance

Roller Champions

She Dreams Elsewhere

SkateBird

Star Wars Jedi: Fallen Order

Streets of Rage 4

The Good Life

Tunic

Wasteland 3

È molto probabile quindi che in occasione dell'evento a tema Xbox possano saltare fuori alcune novità su titoli come il nuovo spin-off multiplayer di Resident Evil, su Minecraft Dungeon e sulla versione PC di Halo: Master Chief Collection, di cui si è svolto un nuovo test nel corso degli ultimi giorni.

Vi ricordiamo che l'evento si terrà a Londra, presso la Copperbox Arena, dal 14 al 16 novembre 2019. Nel corso dell'evento sarà anche possibile acquistare una versione esclusiva del controller Xbox One realizzata appositamente per l'X019.

Sapevate che sta per tornare l'interessantissimo Xbox All Access, le cui opzioni includeranno presto anche il passaggio a Xbox Scarlett? Nelle ultime ore sono anche stati svelati i piani di Microsoft per il Black Friday 2019, i cui sconti coinvolgeranno tutti i modelli di Xbox One e tantissimi giochi e accessori.

Sapevate che qualche settimana fa sono stati aperti per pochi fortunati i server della beta del servizio Xbox Streaming, che permette di giocare sul proprio smartphone i titoli installati su Xbox One.