X019 Fan Fest: confermato l'evento di Londra a Novembre

Durante l'evento Inside Xbox alla Gamescom 2019, la casa di Redmond ha confermato che il prossimo Xbox Fan Fest si terrà a Londra a novembre, per tre giorni di celebrazioni e grandi annunci a tema Xbox.

"Unisciti a noi per X019, una celebrazione globale di tutto ciò che riguarda Xbox: seguici in diretta online per scoprire novità, anteprime e sorprese nel più esteso episodio di Inside Xbox ed evento Xbox dell'anno. Continua a seguirci per conoscere le informazioni sui biglietti che saranno diffuse al Gamescom 2019."

Phil Spencer prenderà parte all'evento londinese, per quello che viene definito "il più grande Xbox Fan Fest della storia", con reveal e nuovi annunci, oltre ad un probabile spazio dedicato a Project Scarlett, la nuova attesissima console della casa di Redmond.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'X019 Fan Fest di Londra, è stato confermato che lo show sarà trasmesso in diretta streaming su miXer tramite iOS, Android, Xbox One, One S e One X, in 4K HDR. Nelle prossime settimane (o più probabilmente, anche durante la Gamescom) la casa di Redmond svelerà la lineup di X019 oltre a ospiti e altre informazioni sull'evento londinese, la più grande celebrazione di sempre per la community Xbox.