X019 Fan Fest di Londra: Microsoft fissa la data e l'orario dell'evento Inside Xbox

Le alte sfere di Microsoft mettono ordine alla fitta agenda di appuntamenti a tema Xbox che ci attendono da qui alla fine dell'anno annunciando la data e l'orario di inizio della puntata speciale di Inside Xbox che sarà organizzata a Londra in coincidenza dell'apertura dell'X019 Fan Fest.

In base alle informazioni condivise dalla divisione Xbox della casa di Redmond, l'evento in streaming di Inside Xbox che darà inizio all'X019 Fan Fest di Londra ci terrà compagnia sui canali YouTube e Mixer del colosso tecnologico statunitense a partire dalle ore 21:00 italiane di giovedì 14 novembre.

Come avvenuto lo scorso anno con lo scoppiettante FanFest di Città del Messico, l'evento londinese di Inside Xbox diretto da Larry "Major Nelson" Hryb aprirà una finestra sui principali videogiochi in uscita su PC e Xbox One, la stragrande maggioranza dei quali fruibili "gratuitamente" con Xbox Game Pass, tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020.

Secondo quanto spiegato nelle scorse settimane dal boss della divisione marketing di Xbox, Aaron Greenberg, durante l'Inside Xbox dell'X019 saranno previste tantissime sorprese: al centro dello spettacolo dovrebbero esserci gli annunci dei nuovi giochi che arriveranno su PC e Xbox One da qui ai prossimi mesi, con una lineup primaverile che lo stesso Greenberg definisce come la più ricca dell'intera storia delle console Xbox. Chissà, magari riceveremo anche delle anticipazioni su Fable 4 e sui titoli che approderanno su Xbox Scarlett al lancio della console next-gen di Microsoft, previsto per Natale 2020.

Per chi desidera partecipare di persona all'evento londinese, la prevendita dei biglietti partirà martedì 1 ottobre, come illustrato da Microsoft nel link che vi lasciamo in calce all'articolo: la redazione di Everyeye seguirà in diretta l'intero show per offrirvi una copertura completa degli annunci e delle novità che ci attendono dalla kermesse videoludica inglese.