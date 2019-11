Microsoft annuncerà nuovi giochi per Xbox One e PC all'X019 FanFest

Microsoft aveva promesso uno show incentrato sui giochi, e così sarà. In occasione dell'X019 Fan Fest che si svolgerà dal 14 al 16 novembre nella Copper Box Arena di Londra, la casa di Redmond trasmetterà una puntata speciale di Inside Xbox che si preannuncia imperdibile.

Con un tweet, Microsoft ha fatto sapere che durante la trasmissione - che prenderà il via alle 21:00 di venerdì 14 novembre - saranno mostrati ben 12 giochi di Xbox Game Studios, tra i quali figureranno dei progetti inediti che verranno annunciati per l'occasione, oltre che titoli in sviluppo per PC. Sappiamo per certo che all'X019 saranno presenti Bleeding Edge di Ninja Theory e Wasteland 3 di InXile, ma cos'altro possiamo aspettarci? Che sia finalmente giunto il momento per scoprire cosa bolle in pentola negli studi di Obsidian Entertainment, team entrato nella scuderia di Microsoft lo scorso anno? Staremo a vedere.

Durante Inside Xbox verranno inoltre annunciati i nuovi giochi di novembre di Xbox Game Pass per Xbox One e PC (giusto ieri sono arrivati Subnautica su console e Metro 2033 Redux su Windows 10) e verranno condivise delle importanti notizie su Project XCloud, servizio in streaming recentemente entrato in fase Beta. Inside Xbox, ricordiamo, andrà in onda a partire dalle ore 21:00 del 14 novembre su Mixer, YouTube, Twitter, Facebook e Twitch.