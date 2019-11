X019 Fan Fest: Microsoft promette uno show incentrato sui giochi

X019 di Londra sarà l'evento dell'anno dedicato alla community Xbox e Microsoft ha un solo focus in mente: giochi, giochi e ancora giochi, come confermato da Aaron Greenberg rispondendo ad un messaggio su Twitter.

In risposta a un utente che chiedeva se "la divisione Xbox stesse organizzando uno show per presentare un nuovo controller" (con riferimento a quanto accaduto nei mesi scorsi con la presentazione dell'Elite Controller Serie 2), Greenberg fa sapere che "X019 sarà uno show incentrato sui giochi, giochi, giochi, giochi e ancora giochi", chiarendo così ancora una volta la natura dell'evento.

Lo scorso anno all'X018 la casa di Redmond ha annunciato le acquisizioni di studi come inXile Entertainment e Ninja Theory, proprio Ninja Theory sarà all'X019 di Londra come confermato nei giorni scorsi, tuttavia non è chiaro quali siano i piani dello studio per l'evento in questione. Una nuova puntata di Inside Xbox è prevista per il 14 novembre, ne sapremo di più tra poco più di due settimane.