X019 FanFest: tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate in offerta a un euro

Approfittando della vetrina mediatica dell'X019 FanFest di Londra, i rappresentanti della divisione Xbox di Microsoft lanciano una nuova promozione su Xbox Game Pass Ultimate per invogliare gli utenti PC e Xbox One ad abbonarsi al servizio usufruendo di un fortissimo sconto.

La promozione permette a tutti gli utenti che non sono ancora iscritti a Xbox Game Pass Ultimate di ottenere tre mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate spendendo solo un euro, ottenendo così uno sconto del 97% sul prezzo dell'abbonamento trimestrale al servizio che unisce i benefici di Xbox Live Gold a quelli del Game Pass "tradizionale".

L'offerta di Microsoft è accessibile da oggi, 14 novembre, dalle pagine del sito Xbox italiano: chi desidera aderire all'iniziativa può accedere alla promozione anche attraverso il Microsoft Store ufficiale o direttamente dalla dashboard della propria console Xbox One.

L'iniziativa della casa di Redmond coinvolge solo gli utenti che non sono ancora in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass, è riscattabile una sola volta per ogni account interessato e non è cumulabile con altre offerte in essere. Il catalogo digitale "on demand" del Game Pass offre circa 200 videogiochi, ivi compresi Devil May Cry 5, il GDR sci-fi The Outer Worlds di Obsidian, Gears 5 e Forza Horizon 4: stando a quanto suggerito da un leak, inoltre, gli utenti iscritti a Xbox Game Pass e alla sua versione Ultimate potrebbero ricevere presto anche The Witcher 3.