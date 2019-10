X019 di Londra: Microsoft svela nuovi dettagli, Inside Xbox il 14 novembre

Microsoft ha svelato nuovi dettagli su X019, la Fan Fest Xbox che tornerà quest'anno dal 14 al 16 novembre alla Copper Box Arena di Stratford (Londra), biglietti in vendita da oggi al costo di 19 sterline.

"Partecipa anche tu a X019 a Londra, una celebrazione globale di tutto ciò che riguarda Xbox. L'evento sarà ricco di notizie, primi sguardi, sorprese e Xbox FanFest, tutto in livestreaming e a partire da Inside Xbox. Migliaia di fan si uniranno di persona e milioni di fan di Xbox si uniranno alla celebrazione online. Streaming di cronaca su Mixer dal 14 al 16 novembre 2019 e i biglietti saranno in vendita dal 1° ottobre. Sia che tu sia con noi da anni, da mesi, da settimane o stai ancora pensando di entrare a far parte della nostra comunità globale, questo è un momento in cui tutti noi ci riuniamo."

Microsoft ha poi confermato che una nuova puntata di Inside Xbox sarà trasmessa il 14 novembre alle 21:00, ora italiana, con "novità sui giochi Xbox, Xbox Game Pass e tante altre notizie per la community", segno evidente della volontà della compagnia di continuare a investire su eventi e comunicazione con il pubblico dopo l'ottima accoglienza riservata a questi show nel corso degli anni.