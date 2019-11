X019, nuova IP Rare? Avventura in terza persona per Xbox Scarlett, secondo indiscrezioni!

All'appuntamento fissato da Microsoft manca ormai davvero pochissimo: non sorprende dunque che in queste ore si moltiplichino rumor e voci di corridoio legati a possibili nuovi annunci.

A dare fuoco alle polveri è recentemente intervenuto Daniel Ahmad, noto analista attivo presso Niko Partners. Quest'ultimo ha infatti stuzzicato le aspettative del pubblico, con diverse previsioni su quelli che saranno gli annunci Microsoft all'X019. Nell'elenco figuravano, tra gli altri, anche la presentazione di una nuova IP da parte di Rare. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco giunge il portale d'informazione videoludica VGC.

Quest'ultimo, riprendendo l'indiscrezione condivisa da Ahmad, riferisce di aver ricevuto ulteriori informazioni in merito. Secondo quanto riportato, la software house autrice di Sea of Thieves starebbe lavorando ad "gioco di avventura in terza persona basato su di un IP totalmente originale". Secondo quanto segnalato da VGC, la data di pubblicazione del misterioso titolo sarebbe parecchio lontana, "ma Microsoft è desiderosa di mostrare contenuti first-party prima del lancio di Xbox Scarlett nel 2020".



Nel corso dell'estate, Matt Booty aveva confermato nel corso di un'intervista che Rare era al lavoro su una nuova IP, nessun altro dettaglio era stato tuttavia condiviso sul progetto. Per scoprire se le indiscrezioni che hanno trovato diffusione nel corso delle ultime ore risulteranno veritiere, l'attesa sarà breve: l'Inside Xbox prenderà il via nel corso della serata di domani, giovedì 14 novembre!