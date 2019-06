Xbox è tra i 100 brand di maggior valore del mondo, PlayStation e Nintendo assenti

Mentre il 2019 si avvia verso il giro di boa, il Financial Times ha pubblicato la sua consueta classifica con i brand di maggior valore dell'annata in corso. In cima si è verificato un importante sorpasso, con Amazon che ha spodestato Google. Il gigante di Mountain View è sceso in terza posizione, piazzandosi dietro ad Apple in seconda piazza.

Microsoft, stabile, si trova ancora una volta la quarta posizione. Ciò che interessa a noi, tuttavia, è lo stato dei marchi legati al mondo videoludico. Ebbene, in classifica appare solamente Xbox: la divisione gaming di Redmond occupa la posizione numero 87 con un valore stimato di 16.690 milioni di dollari. Niente a che vedere con i primi tre della classifica, che valgono oltre 300.000 milioni di dollari, ma si tratta ugualmente di un ottimo risultato. Specialmente se consideriamo che nelle prime cento posizioni non appaiono né PlayStation, né Sony, né Nintendo.

La classifica, specifichiamo, viene compilata dal gruppo Kantar fin dal 2006. Prende in considerazione i risultati finanziari e i dati derivanti da un sondaggio sottoposto a 4 milioni di consumatori provenienti da 51 diversi paesi, ai quali viene chiesta la loro opinione sui brand in questione. Potete consultare la classifica completa del 2019 seguendo il link in calce a questa notizia.