Xbox: 120 milioni di giocatori attivi al mese, nuovo picco per gli abbonamenti Game Pass

Sebbene il Q2 della divisione Xbox non sia stato particolarmente brillante a causa di un calo nelle vendite hardware e dei contenuti, Microsoft si dice comunque soddisfatta per quanto riguarda il coinvolgimento dei giocatori durante lo scorso trimestre, terminato il 31 dicembre 2022.

Durante l'ultimo trimestre, Xbox ha registrato 120 milioni di utenti attivi su base mensile, registrando anche un "nuovo picco per le iscrizioni a Xbox Game Pass", queste le parole di Satya Nadella, che si dimostra contento dei risultati in continua crescita dei servizi digitali di Xbox.

Nadella fa sapere che "Microsoft continuerà ad investire nel settore dei videogiochi e lavorerà con particolare interesse all'espansione di Xbox Game Pass" con l'obiettivo di rendere sempre più interessante il servizio in abbonamento. L'arrivo dei giochi di Riot Games su Game Pass è solamente l'ultimo tassello di una strategia che vede il debutto di nuovi contenuti premium per gli abbonati.

Inoltre viene sottolineato cone Microsoft stia investendo anche nella produzione di giochi AAA e presto la compagnia svelerà la lineup Xbox per i prossimi mesi, un primo assaggio lo avremo questa sera durante l'evento Xbox Developer Direct che vedrà protagonisti giochi come Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online. Non mancheranno, secondo i rumor, sorprese legate al catalogo Xbox Game Pass.