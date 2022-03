Xbox, da 20 anni in Giappone: da Xbox 360 a Series X|S, si contano 2,3 milioni di console

Il percorso di espansione di Microsoft in Asia, e in particolare in Giappone, resta un cammino piuttosto complesso, come dimostrato dagli ultimi dati di vendita relativi al Sol Levante.

Grazie ad un nuovo report pubblicato da Weekly Famitsu, noto magazine nipponico, apprendiamo infatti che nel corso dei vent'anni di presenza nel Paese, Microsoft è riuscita a vendere solamente 2,3 milioni di console Xbox. La cifra esatta, aggiornata al 6 febbraio 2022, si attesterebbe nello specifico a 2.345.975 unità da gioco verdecrociate. Tra queste ultime, il podio spetterebbe a Xbox 360, unica a superare la soglia del milione di unità, stando ai presenti dati:

Xbox – 472.992 unità vendute;

– 472.992 unità vendute; Xbox 360 – 1.616.128 unità vendute ;

– ; Xbox One – 114.831 unità vendute;

– 114.831 unità vendute; Xbox Series X|S – 142.024 unità vendute;

Performance particolarmente deludenti per l'ultima generazione Microsoft, con Xbox Series X|S che hanno già superato le vendite totali di Xbox One. Un dato che premia le ultime arrivate da Redmond, che tuttavia può ora contare anche su di un business videoludico differente da quello hardware. Ricordiamo infatti che il colosso tecnologico sta ora trovando diffusione in Giappone anche grazie a xCloud e Xbox Game Pass.



Dettaglio piuttosto peculiare, il gioco di maggior successo degli ultimi vent'anni su console Xbox è stato rappresentato in Giappone da Dead or Alive 3. Di seguito, trovate la classifica software riportata da Weekly Famitsu:

Dead or Alive 3 (Xbox): 271,149 copie vendute; Star Ocean 4: The Last Hope (Xbox 360): 208,521 copie vendute; Tales of Vesperia (Xbox 360): 204,305 copie vendute; Blue Dragon (Xbox 360): 203,740 copie vendute; The Last Remnant (Xbox 360): 154,493 copie vendute;

Nel corso degli ultimi anni, Phil Spencer e la dirigenza Xbox hanno più volte ribadito l'intenzione di rafforzare i legami con le software house giapponesi.