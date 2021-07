Xbox: 20 anni di storia celebrati da Microsoft in un video

Era il 2001 quando l'originale Xbox faceva il suo esordio negli Stati Uniti accompagnata dal primo capitolo di Halo, offrendo agli appassionati di videogiochi una nuova alternativa per vivere la loro passione attraverso tante nuove produzioni di spessore.

Microsoft non perde dunque occasione per celebrare l'importante anniversario (che per l'esattezza cadrà il prossimo 15 novembre, giorno di debutto della console vent'anni fa) attraverso un breve video di 21 secondi che riassume la storia del marchio Xbox attraverso le varie generazioni e modelli che si sono succeduti nel corso del tempo. Dopo la prima console la successiva tappa fondamentale è rappresentata da Xbox 360, che ha fatto il suo esordio nel 2005 dando ufficialmente il via alla settima generazione di console. Nel 2010 il sistema godrà di una revisione, Xbox 360 S, che molti consensi ha ottenuto tra i fan. Sempre in quello stesso anno esordisce anche la periferica Kinect, interamente incentrata sui sensori di movimento e con tanto di titoli esclusivi.

Il 2013 è la volta di Xbox One, all'epoca arrivata con tanto di Kinect in bundle (rimosso poi dai nuovi stock distribuiti qualche tempo dopo). Nel 2016 arriva la prima revisione, Xbox One S, mentre un anno dopo è la volta di Xbox One X, vera e propria console mid-gen che potenzia l'hardware originale permettendo di raggiungere la risoluzione in 4K con i giochi che la supportano. Si arriva infine all'attualità, con Xbox Series X e la sua controparte only digital Xbox Series S che hanno iniziato la loro corsa in tempi recenti, alla fine del 2020.

Qual è stata la vostra prima Xbox? Nel frattempo già si parla dei piani di Microsoft su versioni midgen di Xbox Series X/S e console future. I progetti per i prossimi anni sono sempre in moto, con Phil Spencer che considera Xbox un marchio in salute.