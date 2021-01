Xbox: 20 anni fa The Rock e Bill Gates presentavano la prima console Microsoft

Oggi 6 gennaio 2021 si celebra una ricorrenza molto importante: sono passati esattamente vent'anni da quando, sul palco del CES di Las Vegas, Bill Gates e Dwayne "The Rock" Johnson hanno presentato al mondo intero Xbox, la prima sortita nel mondo dei videogiochi da parte di Microsoft.

Da allora sono cambiate moltissime cose: The Rock è diventato ancora più grosso, e s'è sfilato i costumi da wrestler della WWF (sì, allora si chiamava ancora così, è diventata WWE nel 2002) per vestire quelli da star del cinema internazionale. Bill Gates, dal canto suo, ha lasciato la carica di Chairman & Chief Software Architect di Microsoft per gettarsi anima e corpo, assieme a sua moglie, in attività come la filantropia con la Bill & Melinda Gates Foundation, e per dare vita a realtà come TerraPower.

Xbox venne lanciata 11 mesi dopo quella presentazione, più precisamente il 15 novembre 2001 in Nord America. I giocatori europei, dal canto loro, dovettero attendere il 10 marzo dell'anno successivo. Nel frattempo, venti anni e quattro generazioni dopo, il marchio Xbox è divenuto una delle costanti dell'industria videoludica, senza la quale il nostro medium non potrebbe essere considerato lo stesso. Spegnete Xbox Series X per qualche minuto - tanto c'è il Quick Resume - e godetevi un momento amarcord rivivendo la storica e divertente presentazione di Xbox nel video allegato in calce a questa notizia.