Xbox 2020 Year in Review: nel video c'è il futuro di Series X/S tra Fable e Perfect Dark

I curatori del canale YouTube di Xbox confezionano un video per riassumere gli "eventi verdecrociati" più importanti del 2020 e augurare buone feste ai propri fan tracciando il futuro di Xbox Series X/S con i progetti attualmente in sviluppo presso gli Xbox Game Studios e i partner di Microsoft.

Con il trailer Xbox 2020 Year in Review, la casa di Redmond ripercorre le tappe salienti del lungo percorso intrapreso per accompagnare l'uscita di Xbox Series X/S e contribuire alla crescita della divisione videoludica di Microsoft con la crescita costante dei contenuti offerti da Xbox Game Pass, dall'ingresso del catalogo di EA Play al lancio di xCloud.

Nell'iniziativa promozionale dell'azienda tecnologica statunitense trovano spazio anche quei titoli che affolleranno i sogni dell'utenza PC Windows 10 e Xbox dal 2021 in poi. Non c'è da sorprendersi, quindi, se all'interno di questo video ritroviamo gli spezzoni dei reveal trailer del kolossal ruolistico Fable di Playground Games, del reboot di Perfect Dark firmato da The Initiative, del survival horror State of Decay 3, del prossimo capitolo della serie racing Forza Motorsport e dell'avventura sci-fi The Gunk.

Naturalmente, la divisione Xbox coglie l'occasione per ricordare anche uno degli eventi videoludici più importanti del 2020, ossia il matrimonio tra Microsoft e Bethesda sancito dall'ingresso di ZeniMax nella famiglia di sussidiarie del colosso a stelle e strisce.