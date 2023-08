Xbox 360, addio al Marketplace: Microsoft cerca soluzioni per 'salvare' 220 giochi

Microsoft abbandonerà presto il 'vecchio' Marketplace di Xbox 360: i videogiochi retrocompatibili continueranno ad essere disponibili, ma 220 titoli rischiano di lasciare per sempre gli store verdecrociati. Phil Spencer ne è consapevole e riferisce di voler 'cercare delle soluzioni' al problema.

Discutendo dell'argomento con i giornalisti di Eurogamer.net, il massimo esponente del team Xbox ricorda come "c'è un elenco di 220 videogiochi che non sono retrocompatibili, ed è un elenco che ho stampato a mente come promemoria per le soluzioni che dobbiamo trovare e per essere sicuri di fare tutto il possibile affinché i giocatori possano continuare ad avervi accesso in futuro".

Il boss di Microsoft Gaming entra poi nel merito dell'effettiva reperibilità dei giochi in questione su altre piattaforme: "Di questi 220 videogiochi, quanti sono disponibili anche su PC? Perché non significa necessariamente che bisogna essere sempre in grado di poter acquistare un gioco per riprodurlo su un hardware che hai acquistato 15 anni fa, anche se il tema della preservazione dei videogiochi è un aspetto di fondamentale importanza quando vengono prese decisioni come quella di chiudere il vecchio Marketplace di Xbox 360".

Sempre a proposito dei 220 giochi perduti alla chiusura del Marketplace di Xbox 360, Spencer riferisce che "è proprio per questo che lo abbiamo annunciato con un anno di anticipo rispetto all'effettiva chiusura del Marketplace. In questo modo, chi desidera acquistare giochi dal Marketplace di Xbox 360 ha un anno di tempo per farlo. Ma sappiate che quell'elenco di 220 giochi è un qualcosa a cui pensiamo costantemente, ci piacerebbe davvero trovare delle soluzioni affinché gli utenti possano continuare ad accedervi".