Xbox 360, si chiude un'era: Microsoft abbandona il 'vecchio' Marketplace

Dopo aver svelato i nuovi giochi in arrivo ad agosto su Xbox Game Pass, Microsoft si riaffaccia sulle colonne del blog istituzionale di Xbox Wire per preannunciare la chiusura dell'originario Xbox Store e, con esso, la dismissione del Marketplace ufficiale di Xbox 360.

Il dirigente Dave McCarthy della divisione Player Services del team Xbox spiega che "sono quasi trascorsi 18 anni dal lancio di Xbox 360, una console che ha definito la generazione e consentito a tantissimi appassionati di connettersi per la prima volta con amici in tutto il mondo grazie a giochi come Kameo, Gears of War o Fable. Siamo entusiasti che così tanti fan continuino a giocare ai loro titoli Xbox 360 preferiti sulla console originaria o sulle piattaforme successive grazie alla retrocompatibilità garantita da Xbox One e Xbox Series X|S".

In funzione dei quasi vent'anni trascorsi dalla commercializzazione di Xbox 360, Microsoft ci informa che dal 29 luglio del 2024 non sarà più possibile acquistare giochi, DLC e altri contenuti dal 'vecchio' Xbox Store e dal Marketplace di Xbox 360. Di riflesso, anche l'app Microsoft Movies & TV cesserà di funzionare su Xbox 360, il che significa che i contenuti televisivi e i film non saranno più accessibili dalla relativa applicazione su Xbox 360 dopo il 29 luglio.

La casa di Redmond precisa però che la chiusura del Marketplace di Xbox 360 non comporterà la perdita dei videogiochi già acquistati, che difatti continueranno ad essere accessibili anche nelle relative modalità multiplayer (nel caso in cui dovessero essere ancora supportate).

Dal 29 luglio del 2024 in poi, l'acquisto dei videogiochi, dei DLC e dei pacchetti aggiuntivi di tutti i titoli Xbox 360 retrocompatibili con Xbox One e Xbox Series X|S potrà essere effettuato solo ed esclusivamente tramite il Microsoft Store: la dismissione del 'vecchio' Marketplace di Xbox Store, di conseguenza, renderà impossibile acquistare le versioni digitali dei titoli non retrocompatibili con le console Xbox di questa e della passata generazione.