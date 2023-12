Xbox 360 e la chiusura del Marketplace: 47 giochi stanno per scomparire per sempre

Chi ci segue, saprà già che Microsoft ha fissato per il 29 luglio del 2024 la chiusura del vecchio Marketplace di Xbox 360: al netto dei videogiochi retrocompatibili con Xbox One e Series X|S reperibili su Xbox Store, rischiano di cadere nel dimenticatoio decine di titoli venduti esclusivamente in digitale.

Da sempre attenti al tema della preservazione dei videogiochi che rischiano di scomparire per sempre, i curatori del portale DelistedGames.com hanno stilato l'elenco aggiornato dei giochi Xbox 360 che saranno totalmente irreperibili dopo la dismissione del relativo Marketplace.

Scorrendo la lista è possibile rintracciare diverse perle arcade come Aegis Wing, Battlezone e Wing Commander Arena, oltre a diversi videogiochi fruibili esclusivamente con Kinect su Xbox 360 come Kinect Sports Gems, Kinect Fun Labs o Fruit Ninja Kinect.

Aegis Wing

Arkadian Warriors

Battlezone

Blazing Birds

Boogie Bunnies

Bubble Bobble Neo!

CrazyMouse

Crimson Alliance

Defenders of Ardania

Diabolical Pitch

Double Dragon II: Wander of the Dragons

Fire Pro Wrestling

Freefall Racers

Fruit Ninja Kinect

Full House Poker

Fusion: Genesis

Gel: Set & Match

Gotham City Impostors

Happy Tree Friends: False Alarm

Haunt

Home Run Stars

Hybrid

Kinect Fun Labs

Kinect Sports Gems

Leedmees

Meteos Wars

Minesweeper Flags

Mini Ninjas Adventures

Panzer General: Allied Assault

Puzzle Arcade

PUZZLE BOBBLE Live!

Rainbow Islands: Towering Adventure!

Rekoil: Liberator

Schizoid

Spyglass Board Games

South Park Let’s Go Tower Defense Play!

South Park: Tenorman’s Revenge

The Dishwasher: Dead Samurai

The Path of Go

Things on Wheels

Totemball

Who Wants to Be a Millionaire? Special Editions

Wing Commander Arena

Wits & Wagers

Wreckateer

Yo-Ho Kablammo

Zombie Wranglers

Nei mesi scorsi, Phil Spencer si era impegnato a cercare soluzioni per salvare 220 giochi dalla chiusura del Marketplace: nonostante gli sforzi compiuti dal boss di Microsoft Gaming, quindi, ci sarebbero ancora molti videogiochi che rischiano di non essere più accessibili su nessuna piattaforma dopo la dismissione del vecchio negozio digitale di Xbox 360.