Xbox 360, la consacrazione di Microsoft: riscopriamo l'hardware della storica console

Dopo essere andati alla riscoperta dell'hardware di PlayStation 2, è giunto il momento di fare altrettanto con quello di un'altra console fondamentale per l'intera storia del gmaing: Xbox 360, ossia il dispositivo che ha consacrato definitivamente Microsoft nell'immaginario collettivo dei videogiocatori.

Da sempre vicina al mondo del gaming con i suoi sistemi operativi, a sul finire dello scorso millennio Microsoft si è resa conto che Windows non bastava più. Dopo essere riuscita a convincere gli sviluppatori della bontà delle DirectX su PC, il colosso di Redmond decise di entrare in prima persona nel mercato del gaming casalingo, dando vita alla primissima Xbox. Nonostante lo strapotere di PS2, la console riuscì a ritagliarsi una fetta di mercato, al punto da convincere Microsoft ad insistere e a creare Xbox 360.

Le basi della console vennero gettate già nei primi mesi del 2003, quando il progetto era conosciuto con il nome in codice Xbox Next o Xenon. Xbox 360 era spinta da un potente processore PowerPC a 3.2 GHz con tre core, progettato da IBM. Il processo produttivo nelle prime versioni era a 90 nm, ma nel tempo gli ingegneri riuscirono ad ottimizzarlo dapprima 65 nm e poi ai definitivi 45 nm, andando così a migliorare drasticamente i consumi e ad abbassare i costi di produzione. La GPU, nome in codice Xenos, era prodotta assieme ATI ed era il frutto di scelte di design davvero peculiari. Il core, infatti, era composto da due unità distinte: la prima era la GPU centrale con tutti gli shader e la capacità di calcolo, la seconda era un blocco da 10 MB di eDRAM in combinazione all'hardware necessario a gestire i buffer Z e stencil, colore e anti aliasing.

