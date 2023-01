Xbox 360: diversi giochi lasceranno lo Store? Coinvolti Lost Odyssey, Blue Dragon e altri

Nonostante ci troviamo ormai a due generazioni di distanza, Xbox 360 è una piattaforma tutt'oggi utilizzata da diversi utenti e ricca di vecchie glorie da scoprire. Alcune di queste, tuttavia, stanno per abbandonare lo store dell'amata console lanciata nel 2005.

Come segnalato sul forum di ResetEra, sembra proprio che Microsoft stia inviando una mail ai suoi clienti con cui ha confermato che una lista di giochi per Xbox 360 abbandoneranno, o comunque "potrebbero lasciare" il marketplace digitale della console.

Diversi i titoli di rilievo inclusi in questo elenco, tra cui Assassin's Creed III, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed IV Black Flag, Blue Dragon, Lost Odyssey, Dark Souls, The Witcher 2, Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Ghosts, Jet Set Radio, Mass Effect 2, Star Wars Battlefront e altri ancora che potete consultare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce.

C'è da precisare che chiunque abbia acquistato questi titoli potrà continuare a scaricarli e giocarci, mentre chi non li possiede non potrà più comprarli una volta che avranno eventualmente lasciato lo store. C'è inoltre da sottolineare che il marketplace di Xbox 360 è separato da quello di Xbox One e Xbox Series X|S, console sulle quali sarà possibile acquistare i titoli di cui sopra in formato retrocompatibile.

Al momento non c'è ancora un commento pubblico da parte di Microsoft, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte della compagnia di Redmond sulle motivazioni di queste possibili rimozioni.