Xbox 360 fatta di costruzioni MEGA: il set da 1.342 mattoncini è disponibile in Italia!

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i fan Xbox negli Stati Uniti, la riedizione celebrativa di Xbox 360 fatta di costruzioni MEGA è pronta a conquistare anche il cuore (e il portafogli) della community verdecrociata europea: il set da 1.342 mattoncini è finalmente disponibile in Italia!

Disponibile dal settembre dello scorso anno negli USA e da oggi lunedì 15 aprile in Italia, il nuovo set della collezione MEGA ricrea nei minimi particolari il design della console Xbox di seconda generazione. La riedizione celebrativa di Xbox 360 non si limita alla ricostruzione della scocca della versione di lancio della piattaforma casalinga di Microsoft ma offre anche una 'reinterpretazione in mattoncini' della componentistica dell'hardware interno, come pure del controller, del disco rigido rimovibile e della custodia di Halo 3 in rappresentanza della sua ludoteca.

Il modello in replica di Xbox 360 in scala 3:4 ideato da Mattel è in vendita su Amazon Italia al prezzo di 176,99 euro.VAI SUBITO ALL'OFFERTANel caso ve lo foste perso, qui trovate anche un nostro speciale su Xbox 360, alla riscoperta dell'hardware della mitica console Microsoft.

