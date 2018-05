Xbox 360: Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema

A sorpresa, nella giornata di ieri Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per... Xbox 360, a oltre due anni di distanza dal precedente update, datato primavera 2016.

Ovviamente sarebbe poco realistico aspettarsi nuove app o funzionalità per una console non più in produzione (ma ancora venduta con discreto successo come Media Center economico nei mercati emergenti), il nuovo firmware dovrebbe limitarsi a correggere alcuni bug, migliorare la stabilità generale e probabilmente risolvere alcuni problemi relativi alla sicurezza.

Nel 2017 sia Sony che Nintendo hanno aggiornato PlayStation 3 (versione 4.82) e Wii U (5.5.2.) mentre Microsoft non ha fatto altrettanto con Xbox 360, preferendo concentrare unicamente i suoi sforzi su Xbox One e Xbox One X. Risveglierete la vostra console da letargo per aggiornarla? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.