Xbox 360: qual è il miglior gioco della console Microsoft rivale di PS3?

Dopo aver visto qual è il miglior gioco mai uscito su PS3, scopriamo invece qual è il gioco più bello per Xbox 360, basandoci anche in questo caso sul Metascore di Metacritic. Siete pronti a scoprire il miglior gioco per la console Microsoft più amata e venduta?

Sorpresa, in realtà il miglior gioco per Xbox 360 è "in comune" con PlayStation 3, in tutti e due i casi infatti il primato spetta a GTA 4 (2004) con un Metascore di 98/100 su entrambe le piattaforme.



La classifica dei migliori giochi Xbox 360 vede poi GTA V con un Metascore di 97/100 e Mass Effect 2 a chiudere il podio con un voto di 96/100, Metascore condiviso con The Elder Scrolls V Skyrim, The Orange Box e BioShock.



Per trovare la prima esclusiva Microsoft prodotta da studi interni bisogna scendere fino alla posizione numero 13 dove troviamo Gears of War, seguito alla 14 da Halo 3, due giochi leggendari che hanno contribuito ad alimentar la leggenda di Xbox 360 e a spingere le vendite della seconda console Microsoft.



Siete d'accordo con la top 3 dei migliori giochi Xbox 360 secondo Metacritic oppure no? Fateci sapere la vostra classifica qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.