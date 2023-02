Xbox 360: lo store digitale chiude a maggio? Microsoft fa chiarezza

Nei giorni scorsi, Microsoft ha confermato che una serie di titoli, inclusi Lost Odyssey e Blue Dragon, verranno rimossi dallo store di Xbox 360. Un utente reddit, tuttavia, ha notato un messaggio del supporto Xbox che afferma che il marketplace digitale verrà totalmente chiuso entro il mese di maggio di quest'anno.

Come potete osservare tramite il post che via abbiamo riportato in calce, un messaggio del supporto Xbox anticipa la chiusura fissata a maggio del marketplace di Xbox 360. Questo vorrebbe dire che nessun tipo di acquisto sarebbe più possibile sulla console di settima generazione una volta che lo store venisse completamente chiuso dal colosso di Redmond.

"Chiuderemo il Marketplace di Xbox 360 nel corso del prossimo anno", si legge nel messaggio, "quindi ti invitiamo ad acquistare qualsiasi gioco 360 o DLC entro maggio 2023".

Tuttavia, cliccare sull'articolo conduce all'avviso riguardante la rimozione dei giochi di cui abbiamo saputo nei giorni scorsi, e non di tutto lo store. Microsoft è inoltre intervenuta personalmente per precisare che si tratta di un errore del sito del supporto.

Bree Adams, global product marketing manager di Xbox, ha dichiarato a The Verge: "Questo messaggio è stato pubblicato per errore e possiamo confermare che il marketplace di Xbox 360 non chiuderà a maggio 2023. Come promemoria, a partire dal 7 febbraio 2023, una serie limitata di giochi, contenuti aggiuntivi e contenuti di gioco non saranno più acquistabili in mercati selezionati tramite lo store di Xbox 360".

Nel 2021 fece molto discutere il tentativo da parte di Sony di chiudere gli store di PS3 e PSVita, che tuttavia continuano oggi ad essere attivi e funzionanti dopo la protesta di numerosissimi giocatori.