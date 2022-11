Xbox 360 è viva e lotta insieme a noi: Hyperkin presenta la replica del controller!

Xbox 360, la mitica console Microsoft approdata sul mercato giusto 17 anni fa (il 22 novembre del 2005), viene omaggiata da Hyperkin: l'azienda produttrice di accessori e periferiche da gaming presenta Xenon, la replica fedele (ma con layout aggiornato e funzionalità aggiuntive) del controller di X360.

Il nuovo pad con cui Hyperkin punta ad ampliare la propria linea di controller replica che comprende The Duke della prima Xbox nasce appunto per celebrare Xbox 360 e i grandi successi ottenuti al tempo dalla casa di Redmond. Il nome scelto da Hyperkin per lanciare sul mercato questo nuovo prodotto, Xenon, riprende il nome in codice di Xbox 360.

L'ultima periferica della compagnia americana è stata realizzata in collaborazione con Microsoft e, per questo, vanta il sigillo di garanzia del prodotti su licenza ufficiale che garantisce la piena compatibilità del controller su Xbox One, Xbox Series X/S e PC Windows 10/11.

Il pad 'nostalgico' di Hyperkin adotta lo stesso design del controller ufficiale di Xbox 360, ma con interventi che ne attualizzano le funzionalità come la riformulazione delle meccaniche degli analogici e l'aggiunta dei pulsanti Menu, Visualizza e Condividi, oltre all'integrazione di un jack per le cuffie da 3,5 mm e di un un cavo USB-C sganciabile.

Al lancio, il controller sarà disponibile in colorazione bianca, nera, rosa e rossa. In attesa di conoscere le tempistiche di commercializzazione e il prezzo consigliato, vi lasciamo a questo nostro video approfondimento su Xbox 360 come consacrazione di Microsoft.