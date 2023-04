Xbox: quanti sono gli abbonati a PC Game Pass? Ce lo svela un... curriculum

Vi siete mai chiesti quanti sono gli abbonati a PC Game Pass? Sappiamo che Xbox Game Pass dovrebbe avere almeno 29 milioni di utenti, ma nello specifico non è noto a quanto ammonta di preciso il totale del servizio Microsoft su PC. Un curriculum, tuttavia, potrebbe aver rivelato questo dato.

Stando infatti al profilo LinkedIn di Mark Skwarski, che riveste il ruolo di Group Product Manager for Xbox Content & Audience Strategy, PC Game Pass dovrebbe aver superato i 15 milioni di abbonati in tutto. Il colosso di Redmond non ha mai confermato in maniera ufficiale quanti dovrebbero essere gli utenti attivi, tuttavia se i numeri riportati da Skwarski dovessero effettivamente corrispondere al vero, sarebbe la conferma che anche su PC il Game Pass è riuscito a raggiungere il successo attirando l'attenzione di una vastissima utenza.

Certo, resta comunque da capire quanti di questi 15 milioni di utenti utilizzano esclusivamente PC Game Pass oppure vi hanno accesso grazie tramite Xbox Game Pass Ultimate, che comprende l'abbonamento non solo su console ma anche su PC. In ogni caso è un'ulteriore conferma di quanto il servizio sia diventato sempre più fondamentale per Microsoft con il passare degli anni, crescendo sempre di più anno dopo anno.

Ricordiamo infine quali i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile 2023, tra cui spicca Ghostwire Tokyo, disponibile dal 12 aprile non solo su Xbox Series X/S ma per l'appunto anche nel catalogo PC.